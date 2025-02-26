Ми не є боржниками, — Володимир Зеленський запевнив, що угода зі США про копалини не створює боргів для України

В угоді немає ані 500 млрд доларів боргу, ані 350 млрд доларів, ані 150 млрд доларів, — наголосив Зеленський.

Фото: Офіс Президента

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США досягли згоди щодо фінального тексту угоди про корисні копалини. Головне, за його словами, – відсутність будь-яких фінансових зобов’язань, які б робили Україну боржником. Про це він сказав під час брифінгу.

За словами Зеленського, угода з Вашингтоном не містить положень ні про $500 млрд, на $350 млрд чи $150 млрд боргу України.

"Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано. Команди дійсно попрацювали - й українці, й американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками, незважаючи на те, що де звучить у медіа. В угоді немає ані 500 млрд доларів боргу, ані 350 млрд доларів, ані 150 млрд доларів. Я вважав, це було б несправедливо, відносно нас", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін розгляне угоду про корисні копалини 26 лютого

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини.

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