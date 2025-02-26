Кабмін розгляне угоду про корисні копалини 26 лютого – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль вказав, що угода має назву «Угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України».

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Україна та США фактично завершили узгодження остаточного варіанту угоди про економічну співпрацю, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак, за його словами, підписання угоди відбудеться тільки після забезпечення відповідних гарантій безпеки для України.

«Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І звісно ж, протягом двох тижнів, опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про нашу економічну співпрацю, ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається «Угодою про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України», — зазначив Шмигаль в етері телемарафону.

Цей документ є попереднім договором, що передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України. Україна та США будуть на рівних управляти та наповнювати цей фонд.

За словами прем’єра:

Україна та США фактично допрацювали остаточний варіант документу;

Наразі угода має назву «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Це попередній договір, який передбачає юридичну дію;

Україна і США на рівних управлятимуть цим фондом і наповнюватимуть його;

Ані президент України, ані уряд не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки;

Текст угоди буде розглянутий Кабінетом Міністрів України сьогодні, проте, як підкреслив Шмигаль, підписання угоди буде можливе лише за умови гарантій безпеки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини.

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