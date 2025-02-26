В Румунії затримали кандидата в президенти Келіна Джорджеску

Келін Джорджеску був доставлений до Генеральної прокуратури для допиту.

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Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску був затриманий поліцією та доставлений до Генеральної прокуратури для допиту. Про це повідомили пресслужба кандидата у президенти.

Повідомляється, що його автомобіль зупинили на трасі, після чого політика доставили на допит.

Зазначимо, що 26 лютого Генеральна прокуратура Румунії проводить 47 обшуків у п’яти жудецях (округах) країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину.

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