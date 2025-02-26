В Румынии задержан кандидат в президенты Кэлин Джорджеску

Кэлин Джорджеску был доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса.

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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан полицией и доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса. Об этом сообщили пресс-служба кандидата в президенты.

Сообщается, что его автомобиль останоили на трассе, после чего политика доставили ​​на допрос.

Отметим, что 26 февраля Генеральная прокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти жителях (округах) страны по делу, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичном подстрекательстве к преступлению.

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