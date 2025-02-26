Сельхозпостройки, которые не передаются в аренду, не подлежат налогообложению — Верховный Суд

Нежилые здания, которые используются для сельскохозяйственных нужд и не передаются в аренду, не облагаются налогом на недвижимое имущество.

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Верховный Суд по делу № 500/6132/23 высказал правовую позицию по налогообложению нежилых зданий, используемых в сельскохозяйственной деятельности. Суд подтвердил, что налог на недвижимое имущество не применяется к зданиям, которые не передаются в аренду, лизинг или ссуду и используются для сельскохозяйственных нужд.

Обставини справи:

Позивач (ФОП) звернувся до суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної податкової служби, оскаржуючи податкові повідомлення-рішення, що стосувалися податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за періоди 2018–2022 років. Загальна сума податкових зобов’язань становила понад 8 млн грн.

Позивач, який є власником нежитлової будівлі, теплиць і допоміжних споруд, оскаржив ці суми, оскільки зазначене майно використовувалося в сільськогосподарській діяльності, а тому має певні податкові пільги відповідно до ПК України.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов і скасував податкові повідомлення-рішення частково, зокрема щодо об’єктів нерухомості, які використовуються в сільськогосподарських цілях та не передаються в оренду. Апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін.

Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу, залишив оскаржувані судові рішення без змін.

На підставі аналізу положень підпункту «ж» підпункту 266.2.2 п. 266.2 ст. 266, п. 266.7 цієї статті ПК України та обставин справи Верховний Суд дійшов висновку, що нежитлові будівлі, які використовуються для сільськогосподарських потреб і не передаються в оренду, лізинг чи позичку, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно. Суд зазначив, що для застосування пільги із цього податку важливо, щоб будівлі відповідали критеріям сільськогосподарського призначення та не були передані в комерційне використання, включно з орендою чи позичкою.

У своєму рішенні Верховний Суд застосував норму права з урахуванням висновку, викладеного в постанові від 21 травня 2024 року у справі № 600/5153/23-а, у якій також зазначено, що сільськогосподарські об’єкти, які не передаються в оренду чи інші комерційні форми використання, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно.

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