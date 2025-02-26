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В Житомирской области судили мужчину, который во время конфликта задушил 18-летнюю девушку

17:53, 26 февраля 2025
Мужчина получил 13 лет тюрьмы и должен выплатить материальный и моральный ущерб.
В Житомирской области судили мужчину, который во время конфликта задушил 18-летнюю девушку
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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор обвиняемому по делу об убийстве 18-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрев уголовное производство в открытом судебном заседании, суд признал 26-летнего обвиняемого виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил наказание – 13 лет лишения свободы. Также обвиняемый должен оплатить потерпевшей более 20 тыс. грн. материальной и 500 тыс. грн. грн морального вреда. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Трагедия произошла в сентябре 2022 в селе Гальчини. К тому времени 24-летний мужчина встретился в садике за селом с 18-летней девушкой, с которой дружил. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт: молодой человек обвинил девушку в краже денег из его сумки. Он начал душить потерпевшую сначала руками, а затем ремешком от сумки. По выводам судмедэкспертизы, смерть девушки наступила в результате механической асфиксии. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый перетащил тело потерпевшей в кусты и прикидывал ветками.

В судебном заседании обвиняемый не признал своей вины, однако полностью доказана предоставленными доказательствами, которые суд оценил с точки зрения принадлежности и допустимости.

Выбирая вид и меру наказания, суд учел тяжесть преступления, отношение обвиняемого к совершенному им деянию, отсутствие у него судимостей, посредственную характеристику, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения как обстоятельство, отягчающее наказание (дело №272/991/22).

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