На Житомирщині судили чоловіка, який під час конфлікту задушив 18-річну дівчину

Чоловік отримав 13 років ув’язнення та має виплатити матеріальну та моральну шкоду.

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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок обвинуваченому у справі про убивстві 18-річної дівчини. Про це повідомляє пресслужба суду.

Розглянувши кримінальне провадження у відкритому судовому засіданні, суд визнав 26-річного обвинуваченого винним в умисному убивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання – 13 років позбавлення волі. Також обвинувачений має сплатити потерпілій понад 20 тисяч грн матеріальної та 500 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Трагедія сталася у вересні 2022 року у селі Гальчині. На той час 24-річний чоловік зустрівся у садку за селом з 18-річною дівчиною, з якою приятелював. Під час розпиття алкогольних напоїв між ними виник конфлікт: парубок звинуватив дівчину у крадіжці грошей з його сумки. Він почав душити потерпілу спочатку руками, а потім ремінцем від сумки. За висновками судмедекспертизи смерть дівчини настала внаслідок механічної асфіксії. Щоб приховати злочин, обвинувачений перетягнув тіло потерпілої у кущі та прикидав гіллям.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї вини, проте вона повністю доведена наданими доказами, які суд оцінив з точку зору належності та допустимості.

Обираючи вид та міру покарання, суд врахував тяжкість злочину, ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння, відсутність у нього судимостей, посередню характеристику, а також вчинення злочину у стані алкогольного сп′яніння як обставину, яка обтяжує покарання (справа №272/991/22).

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