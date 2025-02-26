Французькі вчені заарештовані за напад на консульство Росії в Марселі через війну в Україні

Хімік і інженер заарештовані за кидання коктейлів Молотова на консульство РФ у Марселі.

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Двоє французьких дослідників, хімік і інженер з Національного центру наукових досліджень (CNRS), були заарештовані за напад на російське консульство в Марселі. Вони кинули пляшки з запальною сумішшю на територію консульства, пояснивши свої дії війною між Росією та Україною, повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався під час демонстрації на підтримку України, і підозрювані швидко зізналися у скоєному під час допиту. Вони постали перед кримінальним судом за звинуваченнями в «пошкодженні чужого майна» і «самовільному виготовленні вибухових пристроїв».

Марсельські пожежники були викликані до консульства, де в його садах пролунав вибух. Завдяки швидким діям правоохоронців і спеціалістів з безпеки, ніхто не постраждав. Вибухівка була коктейлем з азоту і хімічних речовин.

Міністерство закордонних справ Франції засудило атаку на дипломатичні приміщення, наголосивши на важливості захисту безпеки посольств.

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