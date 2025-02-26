Чат-бот Ілона Маска Grok заговорив — тепер він може лаятися, кричати та навіть фліртувати

Чат-бот зі штучним інтелектом Grok 3 отримав голос і характер: користувачі можуть обирати між доброзичливим співрозмовником і «неврівноваженим» ШІ.

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Компанія xAI Ілона Маска представила новий голосовий режим для своєї моделі чат-бота зі штучним інтелектом Grok 3. Про це повідомляє Ars Technica.

Нововведення дозволяє користувачам спілкуватися з «найрозумнішою штучною інтелектуальною системою у світі» у форматі живої розмови – подібно до Siri, Alexa або Google Assistant.

Тепер користувачам доступний широкий вибір нестандартних персон, серед яких режим, здатний підвищувати голос, використовувати нецензурну лексику та навіть провокувати співрозмовника.

У своєму дописі Ілон Маск підкреслив, що ця версія поки що перебуває на ранньому етапі розвитку, тому можливі технічні збої та нестабільність роботи. Проте навіть зараз голосова взаємодія в Grok 3 демонструє вражаючі результати.

Користувачам пропонуються два голосові варіанти: жіночий під назвою Ara та чоловічий — Rex. Крім того, можна обрати стиль спілкування: дружній співрозмовник, романтик, геній або навіть «Нестримний» (Unhinged) — режим, у якому нейромережа не соромиться нецензурної лексики.

Так, за замовчуванням режим «нестримний» використовує лайку, образи та грубу мову.

Інші доступні голосові режими Grok 3 включають:

Storyteller – розповідає історії;

Romantic – говорить повільно, сором’язливо та невпевнено.

Meditation – проводить сеанси медитації;

Conspiracy – обговорює теорії змови, НЛО та снігову людину;

Unlicensed Therapist – імітує роботу психолога;

Grok Doc – виконує роль віртуального лікаря;

Sexy (18+) – бере участь в еротичних розмовах;

Professor – пояснює наукові концепції.

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