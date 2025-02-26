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Чат-бот Илона Маска Grok заговорил - теперь он может ругаться, кричать и даже флиртовать

14:19, 26 февраля 2025
Чат-бот с искусственным интеллектом Grok 3 получил голос и характер: пользователи могут выбирать между дружелюбным собеседником и «неуравновешенным» ИИ.
Чат-бот Илона Маска Grok заговорил - теперь он может ругаться, кричать и даже флиртовать
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Компания xAI Илона Маска представила новый голосовой режим для своей модели чат-бота с искусственным интеллектом Grok 3. Об этом сообщает Ars Technica.

Нововведение позволяет пользователям общаться с «самой умной системой искусственного интеллекта в мире» в формате живого разговора – аналогично Siri, Alexa или Google Assistant.

Теперь пользователям доступен широкий выбор нестандартных персонажей, включая режим, способный повышать голос, использовать нецензурную лексику и даже провоцировать собеседника.

В своем посте Илон Маск подчеркнул, что эта версия пока находится на ранней стадии разработки, поэтому возможны технические сбои и нестабильность работы. Однако даже сейчас голосовое взаимодействие с Grok 3 демонстрирует впечатляющие результаты.

Пользователям предлагаются два голосовых варианта: женский — Ara и мужской — Rex. Кроме того, можно выбрать стиль общения: дружелюбный собеседник, романтик, гений или даже «Неистовый» (Unhinged) — режим, в котором нейросеть не стесняется нецензурной лексики.

Так, по умолчанию режим «Неистовый» использует ругательства, оскорбления и грубую речь.

Другие доступные голосовые режимы Grok 3 включают:

  • Storyteller – рассказывает истории;
  • Romantic – говорит медленно, застенчиво и неуверенно;
  • Meditation – проводит сеансы медитации;
  • Conspiracy – обсуждает теории заговора, НЛО и снежного человека;
  • Unlicensed Therapist – имитирует работу психолога;
  • Grok Doc – играет роль виртуального врача;
  • Sexy (18+) – участвует в эротических разговорах;
  • Professor – объясняет научные концепции.

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Илон Маск искусственный интеллект технологии ИИ

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