Французские ученые арестованы за нападение на консульство России в Марселе из-за войны в Украине

Химик и инженер арестованы за бросание коктейлей Молотова на консульство РФ в Марселе.

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Двое французских исследователей, химик и инженер из Национального центра научных исследований (CNRS), были арестованы за нападение на российское консульство в Марселе. Они бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию консульства, объяснив свои действия войной между Россией и Украиной, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел во время демонстрации в поддержку Украины, и подозреваемые быстро признались в содеянном во время допроса. Они предстали перед уголовным судом по обвинениям в «повреждении чужого имущества» и «самовольном изготовлении взрывных устройств».

Марсельские пожарные были вызваны к консульству, где в его садах прогремел взрыв. Благодаря быстрым действиям правоохранителей и специалистов по безопасности, никто не пострадал. Взрывчатка была коктейлем из азота и химических веществ.

Министерство иностранных дел Франции осудило атаку на дипломатические помещения, подчеркнув важность защиты безопасности посольств.

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