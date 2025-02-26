Кабмин рассмотрит соглашение о полезных ископаемых 26 февраля – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль указал, что соглашение называется «Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины».

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Украина и США фактически завершили согласование окончательного варианта соглашения об экономическом сотрудничестве, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, подписание соглашения состоится только после обеспечения соответствующих гарантий безопасности для Украины.

«Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности. И конечно же, в течение двух недель, прорабатывая интенсивно между правительствами США и Украины соглашение о нашем экономическом сотрудничестве, мы фактически выработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется «Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины», - отметил Шмыгаль в эфире телемарафона.

Этот документ является предварительным договором, предусматривающим создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Украина и США будут на равных управлять и наполнять этот фонд.

По словам премьера:

- Украина и США фактически доработали окончательный вариант документа;

- Сейчас соглашение называется «Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины». Это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие;

- Украина и США на равных будут управлять этим фондом и наполнять его;

- Ни президент Украины, ни правительство не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности;

Текст соглашения будет рассмотрен Кабинетом Министров Украины сегодня, однако, как подчеркнул Шмыгаль, подписание соглашения будет возможно только при условии гарантий безопасности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада не нашла голосов, чтобы вызвать членов Кабмина для объяснения деталей соглашения о полезных ископаемых.

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