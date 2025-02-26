Кабмин рассмотрит соглашение о полезных ископаемых 26 февраля – Денис Шмыгаль

Украина и США фактически завершили согласование окончательного варианта соглашения об экономическом сотрудничестве, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, подписание соглашения состоится только после обеспечения соответствующих гарантий безопасности для Украины.
«Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности. И конечно же, в течение двух недель, прорабатывая интенсивно между правительствами США и Украины соглашение о нашем экономическом сотрудничестве, мы фактически выработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется «Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины», - отметил Шмыгаль в эфире телемарафона.
Этот документ является предварительным договором, предусматривающим создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Украина и США будут на равных управлять и наполнять этот фонд.
По словам премьера:
- Украина и США фактически доработали окончательный вариант документа;
- Сейчас соглашение называется «Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины». Это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие;
- Украина и США на равных будут управлять этим фондом и наполнять его;
- Ни президент Украины, ни правительство не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности;
Текст соглашения будет рассмотрен Кабинетом Министров Украины сегодня, однако, как подчеркнул Шмыгаль, подписание соглашения будет возможно только при условии гарантий безопасности.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада не нашла голосов, чтобы вызвать членов Кабмина для объяснения деталей соглашения о полезных ископаемых.
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