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Як батьки можуть змінити ім’я своєї дитини

22:36, 26 лютого 2025
Якщо батьки не дійшли згоди, спір між ними вирішується органом опіки та піклування або судом.
Як батьки можуть змінити ім’я своєї дитини
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Якщо батьки з певних причин вирішили змінити ім’я своєї дитини, це можна зробити протягом першого року її життя. Для цього їм потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

«Законодавством встановлено, що заяви батьків про виправлення (зміну) власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв’язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно власне ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження», - вказали у Мін’юсті. 

За кордоном можливо подати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Якщо батьки не дійшли згоди, спір між ними вирішується органом опіки та піклування або судом.

Які документи необхідно подати для внесення змін?

Для внесення змін до актових записів цивільного стану потрібно подати:

  • відповідну заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового цивільного стану або про відмову в цьому.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

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