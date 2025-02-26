Как родители могут изменить имя своего ребенка

Если родители не пришли к согласию, спор между ними разрешается органом опеки и попечительства или судом.

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Если родители по определенным причинам решили изменить имя своего ребенка, это можно сделать в течение первого года его жизни. Для этого им следует обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«Законодательством установлено, что заявления родителей об исправлении (изменении) собственного имени ребенка в актовой записи о его рождении в связи с тем, что при государственной регистрации рождения ребенку присвоено собственное имя без учета пожеланий обоих или одного из родителей, принимаются отделами государственной регистрации актов гражданского состояния не позднее одного года со дня рождения», - указали в Минюсте.

За границей можно подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Если родители не пришли к согласию, спор между ними разрешается органом опеки и попечительства или судом.

Какие документы необходимо представить для внесения изменений?

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния следует подать:

соответствующее заявление;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения по существу.

Заявление должно быть заполнено разборчиво, в нем должны быть даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать в принятии и рассмотрении заявления о внесении изменений.

На основании собранных документов и по результатам проверки отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины составляет обоснованный вывод о внесении изменений в актовое гражданское состояние или об отказе в этом.

В случае отказа во внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в заключении должны быть четко указаны причины отказа и указана возможность его обжалования в судебном порядке.

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