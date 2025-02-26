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Польша не будет отправлять солдат в Украину, но готова помочь логистике, — премьер Туск

15:38, 26 февраля 2025
Польские солдаты не будут принимать непосредственное участие в миротворческой миссии, - сказал Дональд Туск.
Польша не будет отправлять солдат в Украину, но готова помочь логистике, — премьер Туск
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Глава польского правительства Дональд Туск сказал, что Польша не будет отправлять в Украину своих военных, но готова оказать логистическую поддержку миротворческой миссии.

«Польские солдаты не будут принимать непосредственное участие в миротворческой миссии, как бы она ни называлась, в то же время Польша готова обеспечить логистическую помощь», — сказал он во время видеообращения в соцсети Х.

Туск добавил, что его страна помогает с логистикой и сейчас, но в случае необходимости готова помочь «даже в большем объеме».

Ранее мы писали, что Швейцария может направить 200 миротворцев в Украину, если между Киевом и Москвой будет достигнуто перемирие.

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