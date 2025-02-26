Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве мужчина сделал теплицу для конопли и сам себя спалил – фото

22:54, 26 февраля 2025
Комнату в квартире оборудовали системой вентиляции и освещения и выращивали там наркосодержащие растения, а пар от теплицы соседи по ошибке приняли за дым от возгорания.
В Киеве мужчина сделал теплицу для конопли и сам себя спалил – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полиция приехала у 51-летнему «фермеру» на вызов о пожаре, а вместо этого правоохранители обнаружили в квартире теплицу с коноплей. Об этом сообщили в полиции столицы.

Как указывается, комнату арендованного жилья оборудовали системой вентиляции и освещения, и выращивали там наркосодержащие растения. Во время обыска правоохранители изъяли аж 18 кустов конопли полтора метра высотой и около 500 грамм каннабиса.

Началось все с того, что на днях в столичную полицию поступил вызов о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома в Днепровском районе. Прибыв на место происшествия, к правоохранителям и работникам ГСЧС обратились обеспокоеные жители, которые сообщили о задымлении на балконе квартиры на втором этаже.

Пожарные открыли дверь в квартиру, однако вместо возгорания на месте обнаружили теплицу для выращивания конопли. Как выяснилось в дальнейшем, указанное помещение арендует 51-летний местный житель. Комнату оборудовали системой вентиляции и освещения и выращивали там наркосодержащие растения, а пар от теплицы соседи по ошибке приняли за дым от возгорания.

Арендатора жилья задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины – незаконное выращивание конопли и по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление и хранение наркотических веществ без цели сбыта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ГСЧС Киев пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховном Суде объяснили, когда невозможно освободить от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки

Невозможно передать лицо на поруки предприятию, учреждению или организации, если лицо не состоит с ними в трудовых отношениях или на обучении – Верховный Суд.

Владимир Зеленский внес законопроект о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию

Граждане государств – участников Конвенции могут по запросу получать копии или выписки из записей в государственных реестрах и судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а также легализовать такие документы в случае необходимости.

За незаконное переправление за границу предлагают наказывать до 9 лет лишения свободы без возможности смягчения наказания – законопроект

Лицам, которые способствовали незаконному пересечению границы, в случае принятия законопроекта будет грозить до 9 лет лишения свободы без права на смягчение наказания.

Загранкомандировки судей Верховного Суда — кто, куда и когда ездил за границу в 2022-2024 годах

С 2022 года по декабрь 2024 года судьи Верховного Суда совершили 264 официальных заграничных командировки в 29 стран Европы, Северной Америки и Азии.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене права судов назначать условное наказание за уклонение от мобилизации

В случае принятия законопроекта суды не смогут назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для лиц, уклонившихся от мобилизации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури