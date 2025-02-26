В Киеве мужчина сделал теплицу для конопли и сам себя спалил – фото

Комнату в квартире оборудовали системой вентиляции и освещения и выращивали там наркосодержащие растения, а пар от теплицы соседи по ошибке приняли за дым от возгорания.

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В Киеве полиция приехала у 51-летнему «фермеру» на вызов о пожаре, а вместо этого правоохранители обнаружили в квартире теплицу с коноплей. Об этом сообщили в полиции столицы.

Как указывается, комнату арендованного жилья оборудовали системой вентиляции и освещения, и выращивали там наркосодержащие растения. Во время обыска правоохранители изъяли аж 18 кустов конопли полтора метра высотой и около 500 грамм каннабиса.

Началось все с того, что на днях в столичную полицию поступил вызов о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома в Днепровском районе. Прибыв на место происшествия, к правоохранителям и работникам ГСЧС обратились обеспокоеные жители, которые сообщили о задымлении на балконе квартиры на втором этаже.

Пожарные открыли дверь в квартиру, однако вместо возгорания на месте обнаружили теплицу для выращивания конопли. Как выяснилось в дальнейшем, указанное помещение арендует 51-летний местный житель. Комнату оборудовали системой вентиляции и освещения и выращивали там наркосодержащие растения, а пар от теплицы соседи по ошибке приняли за дым от возгорания.

Арендатора жилья задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины – незаконное выращивание конопли и по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление и хранение наркотических веществ без цели сбыта.

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