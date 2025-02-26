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Премьер Румынии Марчел Чолаку выступил против отправки военных страны в Украину

15:46, 26 февраля 2025
Румыния не будет отправлять войска в рамках миротворческого контингента в Украину.
Премьер Румынии Марчел Чолаку выступил против отправки военных страны в Украину
Источник фото: Marcel Ciolacu / Facebook
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку 26 февраля заявил, что не поддерживает отправку румынских войск в рамках миротворческого контингента в Украину.

«Нет введению румынских войск в Украину; Так дополнительным ассигнованием на оборону, но только посредством инвестиций в национальную вооруженную промышленность и повышение военной мобильности (модернизация железнодорожной, дорожной и портовой инфраструктуры, которая может использоваться в двойном режиме); Исключение расходов на оборону из расчета дефицита бюджета», – сообщил Чолаку.

Раньше Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы. Также он заявил о важности участия США в сдерживании РФ от повторного нападения на Украину.

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