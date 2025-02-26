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Прем'єр Румунії Марчел Чолаку виступив проти відправки військових країни в Україну

15:46, 26 лютого 2025
Румунія не буде відправляти війська в рамках миротворчого контингенту в Україну.
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку виступив проти відправки військових країни в Україну
Джерело фото: Marcel Ciolacu / Facebook
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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку 26 лютого заявив, що не підтримує відправку румунських військ в рамках миротворчого контингенту в Україну.

«Ні введенню румунських військ в Україну; Так додатковим асигнуванням на оборону, але лише у вигляді інвестицій у національну збройну промисловість та підвищення військової мобільності (модернізація залізничної, дорожньої та портової інфраструктури, яка може використовуватись у подвійному режимі); Виключення витрат на оборону з розрахунку дефіциту бюджету», - повідомив Чолаку.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яка роль у сприянні гарантіям безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи. Також він заявив про важливість участі США у стримуванні РФ від повторного нападу на Україну.

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