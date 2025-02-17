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Кір Стармер заявив, що Британія готова розгорнути війська в Україні для забезпечення мирної угоди

08:12, 17 лютого 2025
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яка роль у сприянні гарантіям безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи і Британії.
Кір Стармер заявив, що Британія готова розгорнути війська в Україні для забезпечення мирної угоди
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Велика Британія готова розгорнути британські війська в Україні, щоб допомогти забезпечити виконання потенційної мирної угоди, яка припинить бойові дії. Про це написав британський прем’єр-міністр Кір Стармер у статті від 16 лютого в Daily Telegraph.

Він наголосив, що не ухвалив це рішення «легко», але вважає, що така місія може допомогти гарантувати безпеку Британії і всього європейського континенту.

«Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, на яку Британія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року», – написав він.

За його словами, це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення військ на місцях, якщо це необхідно.

«Я не кажу це легко. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов’язану з потенційною загрозою для британських військових», – додав Стармер.

Також він додав, що будь-яка роль у сприянні гарантіям безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи і Британії.

«Кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову атакує», – наголосив британський прем’єр.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що обговорення можливого розміщення миротворчих сил в Україні наразі недоречне. На його думку, першочерговими мають бути припинення вогню та переговори.

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Україна війна Велика Британія

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