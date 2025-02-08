Шольц заявив, що дискусії про миротворців в Україні є передчасними

Канцлер Німеччини сумнівається у доцільності обговорення миротворчої місії.

Фото: president.gov.ua

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що обговорення можливого розміщення миротворчих сил в Україні наразі недоречне. На його думку, першочерговими мають бути припинення вогню та переговори. Про це він сказав в інтерв’ю RND.

«Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії», — наголосив Шольц.

Канцлер також зазначив, що в будь-якому випадку Україна матиме армію, яку не зможе фінансувати лише власним коштом, і для цього їй знадобиться підтримка партнерів.

«Тільки тоді можна буде побачити, якими можуть бути гарантії безпеки України в майбутньому. У будь-якому разі Україна матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів, і тут знадобимося ми та всі друзі України», - наголосив канцлер Німеччини.

Ідея направлення миротворчої місії в Україну після припинення вогню обговорюється вже кілька місяців. Однією з перших про це заявила Франція. Україна веде консультації щодо цієї ініціативи з Францією, Польщею, балтійськими країнами та Великою Британією.

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