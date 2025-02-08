Шольц заявил, что дискуссии о миротворцах в Украине являются преждевременными

Канцлер Германии сомневается в целесообразности обсуждения миротворческой миссии.

Фото: president.gov.ua

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждение возможного размещения миротворческих сил в Украине пока неуместно. По его мнению, первоочередными должны быть прекращение огня и переговоры. Об этом он сказал в интервью RND.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России», - подчеркнул Шольц.

Канцлер также отметил, что в любом случае Украина будет иметь армию, которую не сможет финансировать только за свой счет, и для этого ей понадобится поддержка партнеров.

«Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем. В любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов, и здесь понадобимся мы и все друзья Украины», - подчеркнул канцлер Германии.

Идея направления миротворческой миссии в Украину после прекращения огня обсуждается уже несколько месяцев. Одной из первых об этом заявила Франция. Украина ведет консультации по этой инициативе с Францией, Польшей, балтийскими странами и Великобританией.

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