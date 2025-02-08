Не защищает данные пользователей — в приложении DeepSeek обнаружили множество уязвимостей

В DeepSeek обнаружено множество серьезных уязвимостей, которые могут привести к краже персональных данных.

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Приложение DeepSeek для iOS, которое получило популярность как конкурент ChatGPT, оказалось в центре внимания специалистов по кибербезопасности. Компания NowSecure обнаружила многочисленные уязвимости, которые могут представлять угрозу для конфиденциальности пользователей.

Отключенная система защиты данных

Одной из самых серьезных проблем DeepSeek стало отключение встроенной в iOS системы безопасности App Transport Security (ATS). Эта технология предназначена для защиты данных, передаваемых через интернет, обеспечивая их шифрование. Однако разработчики DeepSeek сознательно отключили эту функцию, из-за чего приложение передает информацию в открытом виде.

Специалисты NowSecure отмечают, что подобный подход позволяет злоумышленникам перехватывать данные пользователей. Даже если передаваемая информация кажется незначительной, ее совокупность может привести к деанонимизации владельцев устройств.

Устаревшие методы шифрования