Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek

DeepSeek уже исчез из магазинов Apple и Google.

Фото: skynews

В среду, 29 января, китайский чат-бот DeepSeek исчез из официальных магазинов Apple и Google в Италии, пишет Reuters.

Поводом блокировки приложения стало желание властей прояснить ситуацию с использованием DeepSeek персональных данных пользователей. Местный регулятор хочет знать, какие данные собираются, для чего и хранятся ли они в Китае.

Отмечается, что до 17 февраля компании, связанные с DeepSeek, должны ответить на вопросы итальянского надзорного органа. Если регулятор обнаружит нарушение законов о конфиденциальности, DeepSeek может столкнуться с серьезными штрафами или ограничениями.

Напомним, в 2023 году Италия первой из стран Европы заблокировала ChatGPT из-за беспокойства по поводу защиты персональных данных пользователей. Компания-разработчик OpenAI отреагировала на эти опасения, введя несколько изменений в сервис.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

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