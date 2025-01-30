Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek

DeepSeek вже зник з магазинів Apple і Google.

Фото: skynews

У середу, 29 січня, китайський чат-бот DeepSeek зник з офіційних магазинів Apple і Google в Італії, пише Reuters.

Приводом блокування додатку стало бажання влади прояснити ситуацію з використанням DeepSeek персональних даних користувачів. Місцевий регулятор хоче знати, яка дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї.

Зазначається, що до 17 лютого, компанії, які пов’язані з DeepSeek мають відповісти на запитання італійського наглядового органу. Якщо регулятор виявить порушення законів про конфіденційність, DeepSeek може зіткнутися з серйозними штрафами або обмеженнями.

Нагадаємо, у 2023 році Італія першою з країн Європи заблокувала ChatGPT через занепокоєння з приводу захисту персональних даних користувачів. Компанія-розробник OpenAI відреагувала на ці побоювання, запровадивши кілька змін до сервісу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

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