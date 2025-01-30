В Україні посилили відповідальність за зачинені укриття – що передбачає нова стаття ККУ

Закон зобов’язує відповідальних осіб забезпечувати належний стан захисних споруд і цілодобовий доступ до них.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4200-IX про відповідальність за порушення вимог утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Він передбачає посилення відповідальності посадовців за необлаштовані або зачинені укриття. Зокрема, закон впроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення. Нова стаття 175-3 КУпАП передбачає штраф від 3 400 грн до 8 500 грн за порушення вимог до утримання та експлуатації укриттів. Повторне порушення протягом року призведе до штрафу від 8 500 грн до 17 000 грн.

За словами голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, закон зобов’язує відповідальних осіб забезпечувати належний стан захисних споруд і цілодобовий доступ до них.

Шуляк наголосила, що адміністративна відповідальність також передбачена і за створення перешкод для перевірок стану укриттів (оновлена ст. 185-14 КУпАП). Винним загрожує штраф від 6 800 грн до 13 600 грн, а за повторне порушення протягом року – 8 500 - 17 000 грн.

Якщо ж порушення у сфері роботи захисних споруд цивільного захисту призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, для винних настає кримінальна відповідальність. Нова стаття 270-2 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

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