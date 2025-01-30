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Київ виділив 1,5 млрд гривень на будівництво протирадіаційних укриттів у школах

23:12, 30 січня 2025
Київ планує витратити гроші на завершення будівництва укриттів у закладах освіти.
Київ виділив 1,5 млрд гривень на будівництво протирадіаційних укриттів у школах
Фото: ukrinform
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Київ ухвалив рішення про додаткове фінансування будівництва споруд подвійного призначення з протирадіаційними укриттями для закладів освіти столиці на суму 1,5 мільярда гривень. Зміни були внесені до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки.

Як зазначила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник, на 2025 рік вже було передбачено 391,1 мільйона гривень для будівництва укриттів, однак додаткові кошти цього року дозволять завершити роботи на низці об’єктів.

Загалом на капітальні ремонти укриттів у 2025 році заплановано 831,6 мільйона гривень. З них 570,9 мільйона гривень підуть на укриття у закладах освіти, 209,5 мільйона гривень — на об’єкти житлово-комунального господарства, а ще 51,2 мільйона — на інші соціальні об'єкти.

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Київ школа укриття

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