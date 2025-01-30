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Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала путівник по законодавству щодо прав та обов’язків ВПО в Україні

16:01, 30 січня 2025
У путівнику по законодавству щодо прав та обов’язків ВПО в Україні викладено основні положення нормативно-правових актів, відповідно до яких закріплюються базові, виборчі, економічні, соціальні та інші права внутрішньо переміщених осіб, а також їхні основні обов’язки.
Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала путівник по законодавству щодо прав та обов’язків ВПО в Україні
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Дослідницька служба Верховної Ради України повідомила, що підготувала Путівник по законодавству щодо прав та обов’язків внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Там нагадали, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Збройна агресія РФ проти України, що розпочалася 2014 році та перейшла у фазу повномасштабного вторгнення у 2022 р., призвела до масового переміщення осіб.

Згідно зі статистичними даними ООН, після 23 лютого 2022 р. за межі України виїхали понад 7 млн громадян, а близько 8 млн осіб стали внутрішніми переселенцями. Ці виклики потребують комплексного підходу щодо їх вирішення, зокрема постійного удосконалення законодавчого регулювання з урахуванням міжнародних стандартів, додала Дослідницька служба.

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Верховна Рада України ВПО

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