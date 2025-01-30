Исследовательская служба Верховной Рады опубликовала путеводитель по законодательству по правам и обязанностям ВПЛ в Украине

В путеводителе по законодательству о правах и обязанностях ВПЛ в Украине изложены основные положения нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми закрепляются базовые, избирательные, экономические, социальные и другие права внутренне перемещенных лиц, а также их основные обязанности.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины сообщила, что подготовила Путеводитель по законодательству о правах и обязанностях внутренне перемещенных лиц в Украине.

Там напомнили, что внутренне перемещенным лицом является гражданами Украины, иностранцами или лицам без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили покинуть или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Вооруженная агрессия РФ против Украины, начавшаяся в 2014 году и перешла в фазу полномасштабного вторжения в 2022 г., привела к массовому перемещению лиц.

Согласно статистическим данным ООН, после 23 февраля 2022 г. за пределы Украины выехали более 7 млн. граждан, а около 8 млн. человек стали внутренними переселенцами. Эти вызовы требуют комплексного подхода к их решению, в частности, постоянному совершенствованию законодательного регулирования с учетом международных стандартов, добавила Исследовательская служба.

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