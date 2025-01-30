В Киеве будут судить предпринимателя за растрату 2 млн гривен на строительство колумбарной стены

Предприниматель подозревается в служебной халатности на Лесном кладбище.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На скамье подсудимых окажется предприниматель, который осуществлял технический надзор за строительством колумбарной стены на Лесном кладбище в Киеве. Следователи собрали достаточно доказательств служебной халатности фигуранта, приведшей к растрате двух миллионов гривен государственных средств. Об этом сообщила полиция Киева.

Расследование завершено, а обвинительный акт направлен в Деснянский суд города Киева.

Как выяснилось в ходе расследования, в 2019 году директор ритуальной службы и его заместитель внесли недостоверные данные о стоимости материалов в проектную документацию и утвердили акт приемки выполненных работ, что стало основанием для полной оплаты подрядчику.

Предприниматель, выполняя функции технического надзора, подписал акты выполненных работ, хотя материалы не соответствовали заявленным характеристикам, и расходы на них были завышены. В результате местный бюджет понес убытки на сумму более двух миллионов гривен.

Предпринимателю предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обвинительные акты в отношении директора и заместителя специализированного коммунального предприятия КГГА также находятся на рассмотрении в суде.

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