На Волынь возвращаются журавли

На Волыни замечено 32 серых журавлей, пролетающих через Луцкий район.

Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

27 января на Волыни были замечены первые журавли в этом сезоне. Два ключа серых журавлей, всего 32 особи, пролетали вблизи села Домашов Луцкого района, и их заметили работники нацпарка «Цуманская пуща».

Первая стая насчитывала 18 птиц, вторая - 14. Журавли двигались в западном направлении.

Отметим, что серые журавли обычно зимуют в более теплых регионах, таких как Южная Европа, Северная Африка или Ближний Восток. Поэтому их появление в зимний период на Волыни является редким явлением, что может свидетельствовать о теплой зиме.

Эксперты считают, что такие наблюдения могут помочь орнитологам изучать экологические изменения и прогнозировать возможные угрозы для вида.

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