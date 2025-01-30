На Волинь повертаються журавлі

На Волині помічено 32 сірих журавлів, що пролітають через Луцький район.

Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

27 січня на Волині були помічені перші журавлі цього сезону. Два ключі сірих журавлів, загалом 32 особини, пролітали поблизу села Домашів Луцького району, і їх помітили працівники нацпарку «Цуманська пуща».

Перша зграя налічувала 18 птахів, друга — 14. Журавлі рухалися в західному напрямку.

Зазначимо, що сірі журавлі зазвичай зимують у тепліших регіонах, таких як Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Тому їх поява в зимовий період на Волині є рідкісним явищем, що може свідчити про теплу зиму.

Експерти вважають, що такі спостереження можуть допомогти орнітологам вивчати екологічні зміни та прогнозувати можливі загрози для виду.

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