Підробка за 11-20 тисяч гривень — на Тернопільщині викрили схему з виготовлення посвідчень водія

За гроші фігуранти виготовляли посвідчення на право керування автомобілем та поштою передавали їх клієнтам.

Ілюстративне фото

На Тернопільщині правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої налагодили механізм масштабного виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень. Підозру оголошено шістьом фігурантам. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, за гроші ділки виготовляли посвідчення на право керування автомобілем та поштою передавали їх клієнтам.

Вони рекламували себе на різних інтернет-платформах, а замовлення приймали через месенджери. Ціна підробки, залежно від категорії необхідного посвідчення, складала від 11 до 20 тисяч гривень.

Для отримання коштів спільники використовували мережу поштових відділень, де пред'являли підроблені документи з використанням імен реальних людей, але зі своїми фотографіями.

«Злочинна схема працювала за чітким графіком – партію документів відправляли один раз на тиждень. За цей час встигали виготовити близько 400 підробок. За оперативною інформацією, прибуток, отриманий організованою злочинною групою, становить понад 35 мільйонів гривень», — розповіли в поліції.

Правоохоронці провели у фігурантів близько 20 санкціонованих обшуків у Хмельницькій, Одеській, Львівській та Київській областях. Під час заходів виявили та вилучили докази протиправної діяльності зловмисників.

Наразі організатору незаконного бізнесу та ще п'ятьом його спільникам слідчі вручили підозру за вчинення злочину у складі ОЗГ за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 і ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За підроблення, використання та збут документів державного зразка з голографічними захисними елементами учасникам організованої злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

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