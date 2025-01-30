Естонія передала 300 пристроїв для школярів Одеси та області

Естонський уряд надав 300 пристроїв для учнів України в межах ініціативи Коаліція девайсів.

Фото: МОН

Уряд Естонії приєднався до Коаліції девайсів та передав 300 пристроїв для учнів та учениць Одеси й області. Про це повідомили в МОН.

Зокрема, ноутбуки отримають діти, які мають обмежений доступ до очної освіти, а стаціонарні комп’ютери передали школам, що потребують оновлення класів інформатики.

Пріоритет у розподілі техніки надається учням із соціально вразливих груп, які мають труднощі з доступом до навчання.

Коаліція девайсів – це ініціатива Міністерства освіти і науки, Мінцифри та Фундації Олени Зеленської, яка об’єднує уряди, організації та меценатів для забезпечення українських школярів та вчителів технікою для дистанційного навчання. Проєкт реалізується за підтримки Офісу партнерств та взаємодії МОН.

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