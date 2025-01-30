Эстония передала 300 устройств для школьников Одессы и области

Эстонское правительство предоставило 300 устройств для учеников Украины в рамках инициативы Коалиция девайсов.

Фото: МОН

Правительство Эстонии присоединилось к Коалиции девайсов и передало 300 устройств для учеников и учениц Одессы и области. Об этом сообщили в МОН.

В частности, ноутбуки получат дети, которые имеют ограниченный доступ к очному образованию, а стационарные компьютеры передали школам, нуждающимся в обновлении классов информатики.

Приоритет в распределении техники предоставляется ученикам из социально уязвимых групп, которые имеют трудности с доступом к обучению.

Коалиция девайсов - это инициатива Министерства образования и науки, Минцифры и Фонда Елены Зеленской, которая объединяет правительства, организации и меценатов для обеспечения украинских школьников и учителей техникой для дистанционного обучения. Проект реализуется при поддержке Офиса партнерств и взаимодействия МОН.

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