Отныне воинские части обязаны оперативно вносить бойцов в реестр ветеранов

Минобороны совершенствует процедуру внесения военных в Реестр ветеранов войны.

Фото: armyinform

Отныне воинские части, которые выполняют боевые задачи в зонах боевых действий, должны оперативно вносить сведения о военнослужащих в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).

Как сообщает Минобороны, соответствующие изменения предусмотрены приказом № 28 от 17 января, регламентирующим представление данных в реестр. Воинские части должны вносить информацию не позднее чем за пять дней от начала боевого распоряжения.

Для этого в подразделениях, участвующих в боевых действиях, будут назначаться уполномоченные лица, ответственные за регистрацию военных, принимающих непосредственное участие в отпоре российской агрессии.

Отдельный порядок предусмотрен для военных, которые проходят службу в структурах Минобороны и командированы в боевые части для выполнения специальных задач.

Нововведения позволят автоматически присваивать военнослужащим статус участника боевых действий, что упростит доступ к социальным гарантиям.

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