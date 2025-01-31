Работодатель требует объяснить опоздание на работу — является ли это нарушением

Требование о предоставлении объяснений по поводу нарушений трудового распорядка не является проявлением мобинга.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, является ли мобингом требование работодателя объяснить опоздание на работу.

Требования работодателя относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, смена рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считаются мобингом (травлей).

Также требование о предоставлении объяснений по поводу нарушений трудового распорядка не является проявлением мобинга.

Раньше мы писали, что такое мобинг на работе и каковы его признаки.

Также сообщалось, какая ответственность предусмотрена для работников, совершающих мобинг.

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