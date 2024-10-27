Як розпізнати мобінг на роботі — пояснення Держпраці

Мобінг проявляється у формі психологічного та/або економічного тиску.

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що таке мобінг на роботі та які його ознаки.

Мобінг на робочому місці – це систематичне та агресивне притискання, яке відбувається на робочому місці та може включати у себе вербальну, психологічну, фізичну або соціальну агресію.

Типовими ознаками мобінгу є: повторюваність діяння; наявність сторін – кривдник, потерпілий, спостерігачі; дії або бездіяльність кривдника наслідком яких є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування потерпілого до зміни місця роботи.

Формами мобінгу відповідно до закону є психологічний утиск та економічний утиск.

За способами прояву мобінг встановлюється наступним чином:

– нерівна оплата праці на одній посаді;

– безпідставне позбавлення премій;

– нерівномірний розподіл навантаження;

– надмірна прискіпливість;

– ворожа атмосфера, погрози, висміювання;

– бойкот, ігнорування, ізоляція працівника;

– поширення неправдивих чуток;

– донесення керівництву;

– завдання матеріальної шкоди;

– шкода здоров’ю.

У разі вчинення мобінгу працівник має право:

– звернутись зі скаргою до Управління Державної служби України з питань праці, яке здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю,

– звернутися з позовною заявою до суду, щодо визнання фактів цькування та їх усунення,

– отримати відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок мобінку у розмірі витрат які понесла особа під час лікування, розірвати трудовий договор за власним бажанням ( у разі підтвердження факту вчинення мобінгу на підставі судового рішення,що набрало законної сили).

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