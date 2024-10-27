Як розпізнати мобінг на роботі — пояснення Держпраці

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що таке мобінг на роботі та які його ознаки.
Мобінг на робочому місці – це систематичне та агресивне притискання, яке відбувається на робочому місці та може включати у себе вербальну, психологічну, фізичну або соціальну агресію.
Типовими ознаками мобінгу є: повторюваність діяння; наявність сторін – кривдник, потерпілий, спостерігачі; дії або бездіяльність кривдника наслідком яких є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування потерпілого до зміни місця роботи.
Формами мобінгу відповідно до закону є психологічний утиск та економічний утиск.
За способами прояву мобінг встановлюється наступним чином:
– нерівна оплата праці на одній посаді;
– безпідставне позбавлення премій;
– нерівномірний розподіл навантаження;
– надмірна прискіпливість;
– ворожа атмосфера, погрози, висміювання;
– бойкот, ігнорування, ізоляція працівника;
– поширення неправдивих чуток;
– донесення керівництву;
– завдання матеріальної шкоди;
– шкода здоров’ю.
У разі вчинення мобінгу працівник має право:
– звернутись зі скаргою до Управління Державної служби України з питань праці, яке здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю,
– звернутися з позовною заявою до суду, щодо визнання фактів цькування та їх усунення,
– отримати відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок мобінку у розмірі витрат які понесла особа під час лікування, розірвати трудовий договор за власним бажанням ( у разі підтвердження факту вчинення мобінгу на підставі судового рішення,що набрало законної сили).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.