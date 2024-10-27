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Как распознать моббинг на работе — объяснение Гоструда

07:00, 27 октября 2024
Моббинг проявляется в форме психологического и экономического давления.
Как распознать моббинг на работе — объяснение Гоструда
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что такое моббинг на работе и какие его признаки.

Моббинг на рабочем месте – это систематическое и агрессивное прижатие, которое происходит на рабочем месте и может включать вербальную, психологическую, физическую или социальную агрессию.

Типичными признаками моббинга являются: повторяемость действия; наличие сторон – обидчик, потерпевший, наблюдатели; действия или бездействие обидчика следствием которых является причинение морального вреда, унижение, страх тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и причинение социальной изоляции потерпевшего, принуждение потерпевшего к смене места работы.

Формами мобинга в соответствии с законом являются психологическое притеснение и экономическое притеснение.

По способам проявления моббинг устанавливается следующим образом:

– неравная оплата труда в одной должности;

– безосновательное лишение премий;

– неравномерное распределение нагрузки;

– чрезмерная тщательность;

– враждебная атмосфера, угрозы, высмеивание;

– бойкот, игнорирование, изоляция работника;

– распространение ложных слухов;

– донесение руководству;

– причинение материального вреда;

– вред здоровью.

В случае совершения моббинга работник имеет право:

– обратиться с жалобой в Управление Государственной службы Украины по вопросам труда, осуществляющее надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде,

– обратиться с исковым заявлением в суд о признании фактов травли и их устранении,

– получить возмещение вреда, причиненного вследствие мобинка в размере расходов, понесенных лицом во время лечения, расторгнуть трудовой договор по собственному желанию (в случае подтверждения факта совершения мобинга на основании судебного решения, вступившего в законную силу).

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Гоструда

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