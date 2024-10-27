Как распознать моббинг на работе — объяснение Гоструда

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что такое моббинг на работе и какие его признаки.
Моббинг на рабочем месте – это систематическое и агрессивное прижатие, которое происходит на рабочем месте и может включать вербальную, психологическую, физическую или социальную агрессию.
Типичными признаками моббинга являются: повторяемость действия; наличие сторон – обидчик, потерпевший, наблюдатели; действия или бездействие обидчика следствием которых является причинение морального вреда, унижение, страх тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и причинение социальной изоляции потерпевшего, принуждение потерпевшего к смене места работы.
Формами мобинга в соответствии с законом являются психологическое притеснение и экономическое притеснение.
По способам проявления моббинг устанавливается следующим образом:
– неравная оплата труда в одной должности;
– безосновательное лишение премий;
– неравномерное распределение нагрузки;
– чрезмерная тщательность;
– враждебная атмосфера, угрозы, высмеивание;
– бойкот, игнорирование, изоляция работника;
– распространение ложных слухов;
– донесение руководству;
– причинение материального вреда;
– вред здоровью.
В случае совершения моббинга работник имеет право:
– обратиться с жалобой в Управление Государственной службы Украины по вопросам труда, осуществляющее надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде,
– обратиться с исковым заявлением в суд о признании фактов травли и их устранении,
– получить возмещение вреда, причиненного вследствие мобинка в размере расходов, понесенных лицом во время лечения, расторгнуть трудовой договор по собственному желанию (в случае подтверждения факта совершения мобинга на основании судебного решения, вступившего в законную силу).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.