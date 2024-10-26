Патрульная полиция напомнила, почему важно использовать ремни безопасности в авто

Ремни безопасности снижают возможность травмировать других пассажиров в случае аварий.

Некоторые водители, управляя автомобилем, не используют ремни безопасности, считая, что подушки безопасности защитят их. Однако ремни важны, ведь они удерживают водителя и пассажиров на месте, что снижает риск травм во время аварии. Патрульная полиция Одесской области напомнила, почему в автомобиле очень важно использовать ремни безопасности:

- использование ремней безопасности уменьшает риск удара об элементы автомобиля во время столкновения, что является причиной наибольших травм;

- ремни безопасности помогают эффективно сработать подушкам безопасности;

- ремни безопасности снижают возможность травмирования других пассажиров. В частности, это касается лиц на заднем сиденье, которые могут повредить сидящим впереди;

- ремни безопасности не дают быть выброшенным из авто или испытать дополнительные повреждения в случае переворачивания.

Нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.