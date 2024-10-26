Патрульна поліція нагадала,чому важливо використовувати ремені безпеки в авто

Паски безпеки знижують можливість травмувати інших пасажирів у випадку аварій.

Деякі водії, керуючи автомобілем, не використовують ремені безпеки, вважаючи, що подушки безпеки захистять їх. Проте ремені важливі, адже вони утримують водія і пасажирів на місці, що знижує ризик травм під час аварії. Патрульна поліція Одеської області нагадала, чому в авто дуже важливо використовувати ремені безпеки:

- використання пасків безпеки зменшує ризик удару об елементи автомобіля під час зіткнення, що є причиною найбільших травм;

- паски безпеки допомагають ефективно спрацювати подушкам безпеки;

- паски безпеки знижують можливість травмувати інших пасажирів. Зокрема, це стосується осіб на задньому сидінні, які можуть зашкодити тим, хто сидить попереду;

- паски безпеки не дають бути викинутим з авто або зазнати додаткових ушкоджень у разі перевертання.

Порушення правил користування пасками безпеки тягне за собою накладання штрафу у розмірі 510 гривень.

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