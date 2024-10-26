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У Львові суд зобов'язав забудовника сплатити 2,1 млн грн за незаконне будівництво

21:38, 26 жовтня 2024
Забудовник не сплатив державі пайовий внесок.
У Львові суд зобов'язав забудовника сплатити 2,1 млн грн за незаконне будівництво
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На Львівщині суд зобов’язав забудовника відшкодувати заборгованість зі сплати пайової участі у розмірі майже 2,1 млн грн до місцевого бюджету. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що в 2021 році забудовник завершив будівництво житлового будинку в місті Городок, яке почалося ще в 2017 році.

Згідно з тодішніми законами, будівельна фірма була зобов'язана укласти угоду про пайову участь з органом місцевої влади та внести пайовий внесок до місцевого бюджету.

Однак, забудовник не уклав договір та не перерахував вищевказані кошти на створення та розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту до місцевого бюджету.

Внаслідок цього орган місцевого самоврядування позбавлений можливості використати ці кошти на будівництво об’єктів інфраструктури та соціальної сфери, зокрема закладів освіти, дошкільних навчальних закладів, парків і дитячих майданчиків на території Городоцької територіальної громади.

З метою захисту інтересів громади прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з товариства цієї суми, який судом було задоволено.

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суд Львів забудова

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