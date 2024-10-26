У Рівному чоловік на «замовлення» підпалив двері військовому і втік до Києва

Чоловік через Телеграм знайшов пропозицію за 30 тисяч гривень спалити двері квартири, де проживає військовослужбовець з родиною.

Фото: поліція

У Рівному уродженець рф підпалив за гроші двері військовому і втік до Києва. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 32-річний чоловік без постійного місця проживання побачив пропозицію у Telegram-каналі за 30 000 грн спалити двері квартири, де проживає військовослужбовець з родиною.

Чоловік купив легкозаймисту суміш, облив нею «замовлені» двері та підпалив їх. Завдяки тому, що пожежу вчасно помітили – довести злочин до кінця він не зміг.

Після підпалу чоловік втік до Києва, але його розшукали, затримали, привезли до Рівного та повідомили про підозру в замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Наразі зловмисник під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.