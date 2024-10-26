В Ровно мужчина на «заказ» поджег дверь военному и сбежал в Киев

Мужчина через Телеграм нашел предложение за 30 тысяч гривен сжечь дверь квартиры, где проживает военнослужащий с семьей.

В Ровно уроженец рф поджег за деньги дверь военному и сбежал в Киев. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 32-летний мужчина без постоянного жительства увидел предложение в Telegram-канале за 30 000 грн сжечь двери квартиры, где проживает военнослужащий с семьей.

Мужчина купил легковоспламеняющуюся смесь, облил ею «заказанную» дверь и поджег ее. Благодаря тому, что пожар вовремя был замечен – довести преступление до конца он не смог.

После поджога мужчина сбежал в Киев, но его разыскали, задержали, привезли в Ровно и сообщили о подозрении в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Сейчас злоумышленник под стражей.

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