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Во Львове суд обязал застройщика заплатить 2,1 млн грн за незаконное строительство

21:38, 26 октября 2024
Застройщик не заплатил государству паевой взнос.
Во Львове суд обязал застройщика заплатить 2,1 млн грн за незаконное строительство
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Во Львовской области суд обязал застройщика возместить задолженность по уплате долевого участия в размере почти 2,1 млн грн в местный бюджет. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в 2021 году застройщик завершил строительство жилого дома в городе Городок, которое началось еще в 2017 году.

Согласно тогдашним законам, строительная фирма была обязана заключить соглашение о долевом участии с органом местной власти и внести паевой взнос в местный бюджет.

Однако застройщик не заключил договор и не перечислил вышеуказанные средства на создание и развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенного пункта в местный бюджет.

В результате орган местного самоуправления лишен возможности использовать эти средства на строительство объектов инфраструктуры и социальной сферы, в частности учебных заведений, дошкольных учебных заведений, парков и детских площадок на территории Городокской территориальной общины.

В целях защиты интересов общины прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с общества этой суммы, который судом был удовлетворен.

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