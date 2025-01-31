Роботодавець вимагає пояснити запізнення на роботу — чи є це порушенням

Вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи є мобінгом вимога роботодавця пояснити запізнення на роботу.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Також вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

Раніше ми писали, що таке мобінг на роботі та які його ознаки.

Також повідомлялося, яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг.

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