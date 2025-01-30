Скасуванням інституту нарадчої кімнати — візуалізація змін від КГС ВС

8 лютого набувають чинності зміни до ГПК України, які повʼязані зі скасуванням інституту нарадчої кімнати.

Фото: informator.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4173-IX про скасування інституту нарадчої кімнати в цивільному, господарському та адміністративному процесах.

Відповідні зміни передбачені прийнятим 19 грудня в цілому законопроектом 9445 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування — 8 лютого.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підготував візуалізацію змін, що пов'язані зі скасуванням інституту нарадчої кімнати.

Крім того, Верховний Суд надав рекомендації апеляційним та місцевим судам у звʼязку зі скасуванням інституту нарадчої кімнати.

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