Отмена института совещательной комнаты — визуализация изменений от КХС ВС

8 февраля вступают в силу изменения в ХПК Украины, связанные с отменой института совещательной комнаты.

Фото: informator.ua

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 8 января подписал закон 4173-IX об отмене института совещательной комнаты в гражданском, хозяйственном и административном процессах.

Соответствующие изменения предусмотрены принятым 19 декабря в целом законопроектом 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины по усовершенствованию принятия и провозглашения судебных решений. Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования — 8 февраля.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подготовил визуализацию изменений, связанных с отменой института совещательной комнаты.

Кроме того, Верховный Суд предоставил рекомендации апелляционным и местным судам в связи с отменой института совещательной комнаты.

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