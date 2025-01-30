Голливудский продюсер Вайнштейн просит скорейшего суда из-за проблем со здоровьем

Вайнштейн назвал тюремные условия «средневековыми» и требует быстрого суда.

Фото: BBC

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн обратился в суд в Нью-Йорке с просьбой ускорить повторное рассмотрение его дела о сексуальных преступлениях, ссылаясь на критическое состояние здоровья.

Как сообщает BBC, во время заседания в Уголовном суде Манхэттена судья назначил начало процесса на 15 апреля. Однако 72-летний Вайнштейн, который появился в суде в инвалидной коляске, заявил, что может не дожить до этого срока.

«Я умоляю суд перенести дату заседания, чтобы мы могли провести этот процесс как можно скорее и я мог выбраться из этой адской дыры», - сказал он.

Вайнштейн имеет серьезные проблемы со здоровьем, в частности рак и диабет. В сентябре его госпитализировали для операции на сердце. Он также пожаловался на ужасные условия содержания в тюрьме на острове Райкерс, назвав их «средневековыми».

Судья пообещал рассмотреть возможность переноса рассмотрения дела на более ранний срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.