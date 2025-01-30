Укрпочта с начала февраля сократит сроки доставки посылок до одного дня, — Игорь Смелянский

Уже с 3 февраля Укрпочта доставит посылки по Украине за один день.

Фото: ligazakon.net

3 февраля Укрпочта завершит переход к обработке посылок в автоматизированном формате. Таким образом, оператор сократит сроки доставки по Украине до одного дня.

«Уже со следующего понедельника (3 февраля) процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок «Укрпочта» будет обрабатывать на роботизированных линиях. Доставка, как мы и обещали, будет проходить на следующий день», — заявил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, в процессы автоматизации сортировочных центров Укрпочта инвестировала в 2024 году 1 млрд. грн. собственных средств.

«В 2024 году в автоматизацию было инвестировано более 1 млрд грн собственных средств. Мы потратили их на приобретение оборудования у отечественных производителей», – сказал гендиректор почтового оператора.

Ранее Игорь Смилянский сообщил, когда заработает «Укрпочта банк».

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