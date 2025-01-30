Представители КСУ приняли участие в обсуждении переговорных позиций по вступлению в ЕС

Мероприятие было посвящено оказанию консультативной помощи украинской стороне в подготовке проектов переговорных позиций по переговорным разделам Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Представители Конституционного Суда Украины приняли участие в обсуждении переговорных позиций по вступлению в ЕС. Об этом сообщили в КСУ.

30 января представители КСУ приняли участие в онлайн-совещании государственных органов с участием экспертов.

Мероприятие было посвящено оказанию консультативной помощи украинской стороне в подготовке проектов переговорных позиций по переговорным разделам Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

От Конституционного Суда Украины в совещании приняли участие исполняющий обязанности Председателя Суда Александр Петришин и работники Секретариата Суда Николай Гриценко – заместитель руководителя Правового департамента, Оксана Житник – заместитель руководителя Правового департамента – руководитель Управления сравнительно-правового анализа, Ольга Погребняк – заместитель руководителя Правового департамента – руководитель Управления по обработке конституционных представлений и конституционных обращений.

В рамках мероприятия участникам представили презентацию по принципам и процедурам разработки переговорных позиций, предоставлены практические рекомендации и ответы на вопросы о методологии подготовки переговорного процесса Украины для вступления в Европейский Союз.

«Обсуждение способствовало углублению межведомственной координации и повышению эффективности разработки переговорных позиций, что является важным этапом на пути европейской интеграции Украины», - отметили в КСУ.

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